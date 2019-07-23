Новости версия для печати «Нашествие» отметило 20-летие Самый крупный рок-фестиваль страны в этом году отметил 20-летие. В течение трех дней – 19,20 и 21 июля в Тверской области выступили более 150 артистов. Работало три сцены и множество зон активности.



На юбилейное «Нашествие», по данным УМВД России по Тверской области, приехало «порядка двухсот тысяч человек».



Одним из самых посещаемых немузыкальных мест на «Нашествии» стала зона «Роскосмоса». Здесь была организована выставка космических экспонатов, в частности, можно было увидеть макеты лунных аппаратов и автоматической межпланетной станции «Венера», а также проект Лунной базы. В рамках «Нашествия – 2019» состоялся прямой телемост с Международной космической станцией. На связь с «Нашествием» с орбиты выходил космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин. Вечером 20 июля, в 19:28 на экранах Главной сцены гости фестиваля смотрели прямую трансляцию пуска ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблём «Союз-МС-13» с космодрома Байконур. Утром в воскресенье на фестивальной поляне состоялся флэшмоб. Посетители фестиваля выстроились в римское число двадцать, символизирующее юбилей «Нашествия». Это событие из космоса запечатлел спутник «Ресурс-П».



На юбилейном «Нашествии» выступили группы «ДДТ», «Аквариум», «Браво», «БИ-2», «Мумий Тролль», «Сплин», а также начинающие музыканты.













Орловское Информбюро

23 июля 2019 года







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