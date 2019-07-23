Новости версия для печати Остановку общественного транспорта «Трансмаш» обещали привести в порядок Такое обещание прозвучало сегодня на совещании в мэрии Орла.



В течение нескольких месяцев орловцы вынуждены ждать транспорта среди руин - старый торговый ларек снесли, но часть кирпичного фундамента осталась не убранной и представляет собой ужасающее зрелище. Там нет ни лавочки, куда можно присесть, ни навеса, куда можно спрятаться от дождя.



Глава администрации Орла Александр Муромский поставил перед подчиненными задачу привести остановку в надлежащий вид. Срок на выполнение - до 5 августа. Глава Заводского района обещал с поставленной задачей справиться в ближайшее время.





Орловское Информбюро

23 июля 2019 года







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