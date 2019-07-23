В Орле семеро родителей-водителей привлечены к административной ответственности за один день

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вторник
23.07.2019
17:49:03
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В Орле семеро родителей-водителей привлечены к административной ответственности за один деньПричина - перевозка детей без специальных удерживающих устройств. В региональной госавтоинспекции подвели итоги профилактического рейда «Детское автокресло».
Полицейские отмечают два основных вида нарушений. В первом случае - автокресло установлено, но не зафиксировано. Во втором, - часто родители думают, что на руках у взрослого ребенок будет в большей безопасности. Но это далеко не так, - отмечают дорожные инспекторы. И еще раз напоминают: детские удерживающие устройства - это не формальность, а гарантия безопасности ребенка. Тем более, что штраф за отсутствие автокресла равносилен средней его стоимости. Нарушение требований к перевозке детей сейчас грозит штрафом на водителя - 3 тысячи рублей.
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