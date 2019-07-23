Новости версия для печати В Орле семеро родителей-водителей привлечены к административной ответственности за один день Причина - перевозка детей без специальных удерживающих устройств. В региональной госавтоинспекции подвели итоги профилактического рейда «Детское автокресло».



Полицейские отмечают два основных вида нарушений. В первом случае - автокресло установлено, но не зафиксировано. Во втором, - часто родители думают, что на руках у взрослого ребенок будет в большей безопасности. Но это далеко не так, - отмечают дорожные инспекторы. И еще раз напоминают: детские удерживающие устройства - это не формальность, а гарантия безопасности ребенка. Тем более, что штраф за отсутствие автокресла равносилен средней его стоимости. Нарушение требований к перевозке детей сейчас грозит штрафом на водителя - 3 тысячи рублей.





Надежда Невматулина

23 июля 2019 года







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