Новости версия для печати Набережная Дубровинского в Орле стала более гостеприимной На участке от смотровой площадки до ул. Степана Разина установили четыре дополнительных комплекта лавочек и урн.



Вопрос их появления жители города поднимали во время телевизионных эфиров, в социальных сетях. Просьба была выполнена сразу, как только появилась возможность. Скамейки имеют бетонные боковины, деревянные сидения и спинки. Они уже пользуются популярностью у горожан.



На установке скамеек работы по благоустройству набережной не заканчиваются. Мэр города Василий Новиков поручил провести проверку набережных, обратить внимание на проблемные моменты, например, просевшую плитку. Недочеты предстоит устранить как в рамках текущего содержания, так и гарантийных обязательств.



Отмечается также, что в районе дома №94 по наб. Дубровинского может появиться площадка для выгула собак.





Анастасия Дорохова

23 июля 2019 года







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