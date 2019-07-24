Набережная Дубровинского в Орле стала более гостеприимной

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среда
24.07.2019
2:16:52
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Набережная Дубровинского в Орле стала более гостеприимнойНа участке от смотровой площадки до ул. Степана Разина установили четыре дополнительных комплекта лавочек и урн.
Вопрос их появления жители города поднимали во время телевизионных эфиров, в социальных сетях. Просьба была выполнена сразу, как только появилась возможность. Скамейки имеют бетонные боковины, деревянные сидения и спинки. Они уже пользуются популярностью у горожан.
На установке скамеек работы по благоустройству набережной не заканчиваются. Мэр города Василий Новиков поручил провести проверку набережных, обратить внимание на проблемные моменты, например, просевшую плитку. Недочеты предстоит устранить как в рамках текущего содержания, так и гарантийных обязательств.
Отмечается также, что в районе дома №94 по наб. Дубровинского может появиться площадка для выгула собак.
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