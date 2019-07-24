Новости версия для печати Сотрудники полиции устанавливают мошенницу, которая выманила у орловской пенсионерки 50 тысяч рублей Как рассказали в УМВД по Орловской области, к 81-летней женщине на улице подошла незнакомка, представилась дальней родственницей и пожаловалась, что ей нужно оплатить штраф. Отзывчивая пожилая женщина сама привела обманщицу к себе домой и отдала ей деньги. Уже после ухода, позвонив родственникам, пенсионерка поняла, что ее обманули.





Татьяна Напольских

23 июля 2019 года







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