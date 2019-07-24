Новости версия для печати В Орловской области введено в оборот почти 40 тысяч гектаров неиспользуемых земель Об этом сообщается на портале правительства области. Это данные за последние три года.



В 2019 году уже проверено более 24 тысяч гектаров земель сельхозназначения. Зафиксировано 182 нарушения. Кроме того, активно выявляют места складирования бытового мусора. Обнаружено четыре свалки. Две - уже убраны. Для того, чтобы эффективно использовались земельные ресурсы, на подпрограмму в этом году выделено 28,5 млн. рублей.





Татьяна Напольских

23 июля 2019 года







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