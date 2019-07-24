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Детскую площадку в парке «Ботаника» в Орле обещают открыть к 1 сентября

В Орле продолжается программа благоустройства общественных территорий. В парке «Ботаника» активно идет третий этап работ. Что нового появится в парке, и как проходят работы?

Парк «Ботаника» сегодня выглядит как после урагана. Правда, деревья не свалены стихией, а спилены и аккуратно сложены. Жителям не о чем беспокоится - это старт третьего этапа по благоустройству «зеленого острова» нашего города. Проект стоимостью 9 миллионов 200 тысяч рублей. 
 
Дмитрий Фролов, и.о. начальника управления коммунальным хозяйством г. Орла: «Подрядчик приступил к выполнению работ 25 июня, приступил в срок, выполняет работы согласно нашим графикам, планов, работы ведет правильно».
 
В 2018 году провели второй этап работ, во время которого была уложена плитка на центральной площадке, благоустроены дорожки, ведущие к детской площадке. Третья очередь работ предполагает уже видимые изменения. На территории парка выпилено 203 дерева - все они были в аварийном состоянии. Соответственно на их месте будут высажены новые. Помимо установки лавочек, фонарей и урн, активно прокладывают дорожки по всей территории, плюс к этому проектируется озеленение - газоном покроют существенную часть парка. 
 
Одним из самых важных моментов, по мнению подрядчика, является реконструкция детской площадки, которая и до благоустройства пользовалась популярностью у жителей микрорайона.
 
Олег Гусев, подрядчик: «На сегодняшний день проведена опиловка деревьев - это подготовительная часть, устанавливаем частично бордюры, залита площадка бетоном под детский игровой комплекс, на котором мы будем стелить резиновое покрытие и устанавливать малые архитектурные формы».
 
Резиновое покрытие появится уже на следующей неделе. А готовый комплекс жители смогут оценить 1 сентября. 





Всеволод Трифонов
23 июля 2019 года

 


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