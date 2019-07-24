Обналичивание материнского капитала – вне закона

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среда
24.07.2019
9:16:36
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Обналичивание материнского капитала – вне законаВ Орловской области вновь активизировались мошенники, предлагающие помочь получить средства материнского капитала – наличными. Пенсионный фонд напоминает: законных способов осуществить подобную операцию не существует!
Объявления, предлагающие обменять сертификат на деньги, встречаются в подъездах, на остановках общественного транспорта и даже на баннерах в центре города. Соглашаясь на махинации, можно, в лучшем случае, потерять часть денег. А в худшем – вообще лишиться права на данную меру государственной поддержки. К тому же, владелец сертификата становится соучастником преступления по факту нецелевого расходования государственных средств.
По закону, материнский капитал можно потратить только на улучшение жилищных условий, образование любого ребенка в семье, формирование накопительной пенсии матери, приобретение товаров и услуг для детей инвалидов и ежемесячную выплату семьям с низким доходом.
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