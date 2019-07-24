Новости версия для печати Любителям охоты адресуется Специалисты Россельхознадзора рекомендуют охотникам заглянуть на сайт управления и ознакомиться с правилами охоты. На ресурсе опубликована памятка – как не занести на территории региона птичий грипп.



Основные переносчики этого заболевания – дикие водоплавающие птицы. В памятке перечисляются основные симптомы заболевания. При обнаружении птицы с признаками вируса охотник должен не просто сообщить об этом специалистам районной ветеринарной службы, но доставить тушку, предварительно завернув ее в полиэтилен, с указанием места обнаружения или отстрела, а также вида птицы. Если такой возможности нет – добычу нужно сжечь. Подробности – на сайте Россельхознадзора





Мария Семак

24 июля 2019 года







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