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В доме-музее Леонида Андреева завершены ремонтно-реставрационные работы

В доме-музее Леонида Андреева сменили крышу, укрепили по всему периметру фундамент, поставили новые окна. Причем последние, как говорят сотрудники музея, искусная имитация под те, которые стояли при жизни писателя. Привели в порядок подвал, и теперь стало возможным проводить там экскурсии. Внутри дома перестелили пол. Однако есть и то, что сохранено в оригинале – лестница на второй этаж, часть стены в прихожей и другие элементы дома.

Сейчас идет работа над экспозицией к открытию обновленного музея, оно состоится 21 августа.

Готовится большой праздник на Пушкарной улице. В нем примут участие творческие коллективы из Орла, Болхова, Кром, а также артисты театра «Русский стиль».