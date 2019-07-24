Новости версия для печати Баскетболисты ОрелГУ вернулись с победой из Алушты Наши спортсмены выиграли студенческий турнир по стритболу.



Соревнования проходили в рамках фестиваля Ассоциации студенческого баскетбола. В финальном матче орловская команда одержала победу над командой из Санкт-Петербурга со счетом 11:10.



Отметим также, что Даниил Земченко, выступающий за ОрелГУ, стал, по мнению судей, самым ценным игроком соревнований.





Анастасия Дорохова

24 июля 2019 года







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