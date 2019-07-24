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Коротко о главном

- База для рекордов - есть. Две тысячи квадратных метров в Колпне отдали под спортплощадки. В каких видах спорта там будут растить чемпионов?





- Как изменится парк «Ботаника» после третьего этапа реконструкции? Наш корреспондент прошел по аллеям парка вместе с подрядчиком.





- Почему до сих пор не снесли «карточный домик»? Вопрос подняли сегодня в мэрии Орла.





- Работы на высоте птичьего полета. Сколько крыш будет отремонтировано?





- О тех, кто любит свою землю. Мы познакомились с призерами конкурса «Ветеранское подворье».

