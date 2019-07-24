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В Колпнянском районе сегодня торжественно открыли новую многофункциональную спортивную площадку

На площади более 2 тысяч квадратных метров разместилось футбольное поле с искусственным покрытием, волейбольная и баскетбольная площадки, хоккейный корт и универсальные тренажеры. На строительство площадки было выделено более 6 млн рублей. Качество работ Андрей Клычков проверил лично.

Также глава региона посетил одно из самых знаковых мест поселка Колпна - сквер Героев. В этом году здесь было проведено благоустройство территории в рамках областной программы комфортная городская среда.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «В целом район один из лидеров области, показывает ежегодно хорошие темпы по инвестициям, и показывает новые создаваемые предприятия, новые рабочие места. Видим, что не отстает и социальная сфера, уже закончены работы по шести дворовым территориям, закончены работы по дорожному строительству».