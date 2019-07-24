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Андрей Клычков оценил ход уборочных работ в Колпнянском районе

Почти с половины полей уже убрана озимая пшеница. Аграрии вырастили неплохой урожай - от 40 до 60 центнеров с гектара. Почти закончили обмолот гороха.

Виктор Громов, глава Колпнянского района: «Всегда приезд руководства и настораживает, и подстегивает к увеличению темпов работ и качества работы. Да и вообще, когда область обращает внимание на район, хочется и самому работать, и народ понимает, что все-таки область заботиться о простых людях нашего района».

Насколько областная власть внимательна к проблемам колпнянцев, жители смогли оценить при личной встрече с губернатором. Она состоялась в доме культуры села Ахтырка. Вопросы были актуальные. По каждому из них состоялся предметный разговор и намечены пути решения.