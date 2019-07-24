Новости версия для печати В Орловском районе раскрыли кражу металлоизделий Хищение было совершено в одном из учреждений, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.







В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие. Причастными к хищению оказались граждане 1981 и 1990 года рождения. Как выяснили полицейские , похитители проникли на территорию учреждения и украли оттуда металлические конструкции, ранее использовавшиеся в качестве спортивного оборудования. Украденное позже сдали в пункт приема. Сотрудники полиции обнаружили и изъяли похищенное.В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие.





Анастасия Дорохова

24 июля 2019 года







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