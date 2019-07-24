Новости версия для печати Роспотребнадзор: Эпизоотическая ситуация по бешенству на территории Орловской области - благополучная Всего за 6 месяцев 2019 года зарегистрировано 3 случая бешенства среди животных на одной административной территории области, за аналогичный период 2018 года – 46 случаев на 14 административных территориях. Главные переносчики бешенства в Орловской области – лисы. За отчетный период, очаги бешенства животных с вовлечением людей не зарегистрированы.





Анастасия Дорохова

24 июля 2019 года







На главную страницу





