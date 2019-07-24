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Центр «Десантник» научит юных орловцев быть разведчиками

На те 500 тысяч, что «Десантник» получил от государства, были закуплены электрогенератор, две полевые кухни, охолощенные автоматы и патроны, ноутбук, принтер, продукты питание и другое. Цель проекта - проведение летнего 10-дневного оборонно-спортивного сбора-похода для ребят, занимающихся военно-патриотической работой и подростков из неполных, малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Как рассказал пресс-службе администрации Орловской области инструктор центра Алексей Петрыкин, все участники похода пройдут медицинскую, тактико-специальную, огневую, строевую, парашютно-десантную подготовку. Кроме того, ребята научатся правильно ставить палатки, разбивать бивак, работать в боевых «двойках», «тройках», посетят в Орловском районе места боевой славы и приведут в порядок воинские захоронения.

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области





