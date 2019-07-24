В Мценске осудили торговца наркотиками

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среда
24.07.2019
15:16:45
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В Мценске осудили торговца наркотикамиПреступление было совершено группой лиц.
Установлено, что преступник пытался незаконно сбыть в Интернете синтетическое наркотическое средство общей массой более 31 грамма. Однако преступный умысел не доведен до конца - наркотическое средство было изъято из незаконного оборота сотрудниками полиции.
Суд согласился с доводами следствия и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Ранее, один из участников преступной группы, в составе которой действовал упоминаемый преступник, заключил с правоохранительными органами досудебное соглашение о сотрудничестве, был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Анастасия Дорохова
24 июля 2019 года
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