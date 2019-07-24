Подрядчиков на уличный ремонт в Орле в 2020 году планируют найти уже этой осенью

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среда
24.07.2019
15:16:51
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Подрядчиков на уличный ремонт в Орле в 2020 году планируют найти уже этой осеньюСейчас сотрудники УКХ составляют технические задание и общую «дорожную карту».
По информации пресс-службы городской администрации, в предварительный перечень объектов, предлагаемых к ремонту в 2020 году, входят 16 улиц. Уже к концу сентября текущего года планируется провести торги по поиску подрядчика. Отмечается, что в рамках текущего ремонта сотрудники УКХ провели обследование объектов, которые подлежат ремонту в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на дополнительные средства, выделенные из Дорожного фонда Орловской области.
Подрядчики, которые займутся благоустройством полосы отвода ул. Московской и ул. Комсомольской, станут известны после 29 июля.
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