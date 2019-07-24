Новости версия для печати В Малоархангельском районе фирма неправильно хранила зерно Нарушители наказаны штрафом.



По информации регионального Россельхозхнадзора, в складских помещениях напольного типа предприятие хранило 253 тонны зерна (пшеница продовольственная - 170 тонн, кукуруза кормовая - 67 тонн, пшеница кормовая - 16 тонн) в неудовлетворительных условиях.



Среди нарушений: хранение рядом с зерном посторонних предметов, ворота не защищали склад от птиц. Кроме того стало известно, что предприятие не проводило наблюдения за хранящимся зерном по зараженности, цвету, запаху, влажности и температуре.



По совокупности нарушений Арбитражный суд Орловской области оштрафовал фирму на 50 тысяч рублей.





Анастасия Дорохова

24 июля 2019 года







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