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Роспотребнадзор убеждает орловцев сделать прививки от гриппа

По итогам прошлого года в отдельных группах населения показатели по охвату вакцинации были низкими.

Всего до начала эпидсезона было привито больше 350 тысяч орловцев. Прошедшая прививочная кампания на треть снизила уровень заболеваемости внебольничными пневмониями, по отношении к 2018 году. Санитарные врачи постоянно мониторили и циркуляцию возбудителей респираторных инфекций. Было обследовано 1400 человек. Вирусологические исследования продлятся и в этом году. Но главной задачей, как и в прошлом, остаётся снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ и увеличение числа привитых против этих инфекционных заболеваний орловцев.
 
Александр Румянцев, руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «У нас довольно-таки низкий охват вакцинации беременных женщин - чуть больше 16% мы прививаем. Необходимо данную работу провести среди студентов - охват составляет всего лишь чуть больше 40%. У нас есть где поработать в профилактической части, чтобы в этих группах населения вакцинация была увеличена».



Антон Киселёв
24 июля 2019 года

 


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