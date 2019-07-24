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Мост к Светлой Жизни нуждается в ремонте

Дачники и отдыхающие у озера Светлая Жизнь в Орле не раз обращались к активистам с просьбой поднять проблему ремонта подвесного моста и ступеней, ведущих к нему. Сдвинулась ли проблема с мёртвой точки?

Чтобы из парка «Ботаника» пропасть к озеру Светлая Жизнь, нужно спуститься по лестнице, где множество ступенек - их больше ста, но они уже такие разрушенные, что спускаться по ним страшновато. А между тем здесь ежедневно ходят и сотни дачников, и отдыхающие.
 
Владимир Наумкин по этому мосту ходит уже 40 лет, и отнюдь не на пляж. После дачных работ подниматься по скошенным ступеням тяжелее вдвойне. 
 
Владимир Наумкин, дачник: «Ремонтировали ступени с другой стороны моста, положили сетку и забетонировали, это было года два назад, но теперь они опять разрушены».
 
Прогулявшись по мосту, общественники убедились: нуждаются в ремонте, не только ступени, но и асфальтовое покрытие.
 
Игорь Дробязгин, сопредседатель регионального штаба ОНФ: «Жители обращаются и говорят, что по мосту трудно дойти до озера Светлая Жизнь. И действительно, это монументальное, давно построенное сооружение, пришло в негодность».
 
Несмотря на то, что сейчас в парке «Ботаника» идут работы по благоустройству, ремонт моста по программе формирования современной городской среды не предусмотрен. 
 
Дмитрий Фролов, и.о. начальника УКХ г. Орла: «Мы этот мост обследуем в настоящий момент. Его ремонт в третий этап благоустройства парка, к сожалению, не входит. Но из дополнительных средств мы постараемся этот мост сделать».
 
И это не единственный проблемный участок в Орле.
 
Владимир Лысов, член регионального штаба ОНФ: «И мы обращали внимание, и люди к нам обращаются еще по другому мосту. Это пешеходный мост, который проходит из Советского района в Железнодорожный район. Мы обратились в администрацию города с просьбой принять меры по этому сооружению. Администрация ответила что нужны финансовые затраты, что они пока не могут никак обратить на него внимания».
 
Региональный штаб ОНФ намерен еще раз обратиться к представителям власти с вопросами по ремонту мостов.





Татьяна Тимохина
24 июля 2019 года

 


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