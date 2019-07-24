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За прошедшие сутки в Орловской области зарегистрировано 19 ДТП

23 июля в Болхове водитель, управляя скутером «Joy» без госномера, не справился с управлением и опрокинулся. К счастью, в момент управления водитель находился в застегнутом мотошлеме, тем не менее, он получил телесные повреждения и обратился за медицинской помощью.

24 июля водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21102», следовал по дороге Орел - Вязки в направлении поселка Стальной Конь. В районе дома № 1 деревни Булановка водитель автомобиля допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате ДТП пассажиры автомобиля получили телесные повреждения (мужчины 1974 г.р., 1979 г.р.) получили травмы. Госпитализация не потребовалась.