Новости версия для печати В Орле 10 улиц частного сектора отсыпали асфальтовым гранулятом В планах работ до конца этого дорожного сезона еще около ста объектов.



Улицы, которые уже получили новое покрытие расположены в Железнодорожном и Советском районах Орла. На их ремонт ушло больше семи тысяч тонн асфальтовой крошки, - сообщили в мэрии областного центра. Такая безотходная технология в Орле применяется впервые. Улицы частного сектора засыпают асфальтом, который был срезан фрезой при ремонте других объектов. Отсыпка идет в три этапа: сначала грейдер выравнивает поверхность, потом рассыпается гранулят и после этого проходит каток.





Надежда Невматулина

24 июля 2019 года







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