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среда
24.07.2019
20:18:30
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Более 300 жителей Орловской области официально стали «ветеранами труда»Указ подписал губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Документ присваивает почетное звание «ветеран труда Орловской области» 364 жителям региона. Согласно приложению, больше всего таких орловцев живет в Орле и Ливнах. Отметим, что вместе со званием ветераны труда получают льготы на оплату коммунальных услуг и ежемесячную денежную выплату.
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