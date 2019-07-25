АТК Заводского района Орла выписала штрафов на 80 000 рублей

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четверг
25.07.2019
10:04:00
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АТК Заводского района Орла выписала штрафов на 80 000 рублейАдминистративно–техническая комиссия Заводского района Орла подвела итоги работы за первое полугодие 2019 года. Выдано почти 1200 предписаний и выписано свыше 450 тысяч штрафов.
Больше всего нареканий – к хозяйствующим субъектам, по содержанию территорий. Летом не убирают мусор, зимой не сбивают наледь с крыш. Также в списке нарушений – отсутствие урн, несогласованные вывески на зданиях и рекламные конструкции. Строго следят и за тем, чтобы не торговали в не положенных местах. Как отмечают сотрудники комиссии, не все вовремя реагируют на выписанные протоколы. На данный момент судебным приставам направлено 52 постановления для принудительного взыскания неуплаченных штрафов. Сумма их превышает 80 000 рублей.
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