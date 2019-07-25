Новости версия для печати Орел готовится ко Дню города Уже к 1 августа город украсят плакатами, баннерами флагами.



32 триколора установят на опоры уличного освещения в Заводском районе. Кроме того, у подножия Ленинского моста появится новый арт-объект — противотанковый ёж. В Советском районе, помимо традиционных мест размещения флаговых конструкций, установят «костры» на площади Ленина и бульваре Победы. На здании Главпочтамта и еще на пяти объектах появятся тематические баннеры.



Установят флаги перед сквером Орловских партизан, площадью Содружества и стелой Северного района.



Утверждена уже и праздничная программа, она стартует

1 августа – руководство региона и Орла поздравят ветеранов Великой Отечественной войны, которые принимали участие в освобождении области.





Мария Семак

25 июля 2019 года







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