С улиц Орла убрали 154 незаконных рекламных конструкций

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четверг
25.07.2019
10:03:36
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С улиц Орла убрали 154 незаконных рекламных конструкцийОсталось еще 126.
По информации пресс-службы городской администрации, в период активной кампании по демонтажу рекламных конструкций некоторые рекламные агентства обязались самостоятельно убрать щиты в срок до 29 июня. Обязательства выполнены не были, и теперь демонтаж будет производиться за счет бюджета города. Стоимость сноса одного объекта составляет порядка 6 тысяч рублей. Затем конструкции увозят на хранение на «Орелводоканал». Если в течение 30 дней с момента демонтажа собственник не высказывает желания забрать сооружение, погасив долг за демонтаж, то оно переходит в собственность муниципалитета.
Отмечается также, что в городе провели корректировку схемы размещения рекламных конструкций. Без учета остановочных павильонов, с учетом исключенных мест и вносимых изменений схема насчитывает 397 мест. На согласование новой схемы структурам потребуется 45 дней.
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