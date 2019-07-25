Новости версия для печати С улиц Орла убрали 154 незаконных рекламных конструкций Осталось еще 126.



По информации пресс-службы городской администрации, в период активной кампании по демонтажу рекламных конструкций некоторые рекламные агентства обязались самостоятельно убрать щиты в срок до 29 июня. Обязательства выполнены не были, и теперь демонтаж будет производиться за счет бюджета города. Стоимость сноса одного объекта составляет порядка 6 тысяч рублей. Затем конструкции увозят на хранение на «Орелводоканал». Если в течение 30 дней с момента демонтажа собственник не высказывает желания забрать сооружение, погасив долг за демонтаж, то оно переходит в собственность муниципалитета.



Отмечается также, что в городе провели корректировку схемы размещения рекламных конструкций. Без учета остановочных павильонов, с учетом исключенных мест и вносимых изменений схема насчитывает 397 мест. На согласование новой схемы структурам потребуется 45 дней.





Анастасия Дорохова

25 июля 2019 года







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