Новости версия для печати Сегодня – День сотрудников следственных органов Это один из самых молодых праздников с историей в триста лет. Он установлен в 2013 году, как общий «профессиональный день» сотрудников следственного комитета, следователей подразделений МВД и ФСБ.



25 июля 1713 года Указом Петра I был учрежден первый специализированный следственный орган России. Там рассматривали «преступления коррупционной направленности»: взяточничество, казнокрадство, служебные подлоги. В начале 18 века 11 из 23-х российских сенаторов были привлечены к уголовной ответственности. Это была не просто борьба с коррупцией, а ощутимый удар. И неудивительно, что после смерти Петра I «майорские канцелярии» были упразднены.



Но спустя три века Россия вновь вернулась к «петровской» системе развития следственных органов. 15 января 2011 года вступил в силу Федеральный закон от 28 декабря 2010 года «О Следственном комитете Российской Федерации», согласно которому руководство деятельностью этого нового органа осуществляет Президент России, а Председатель Следственного комитета назначается Президентом без одобрения органа законодательной власти.





Мария Семак

25 июля 2019 года







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