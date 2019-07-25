Новости версия для печати Орловские яхтсмены вернулись из Липецка с наградами Ребята привезли медали разного достоинства.



Достались нагарды непросто – погода в дни турнира выдалась прохладная. Усложняли условия гонки переменный ветер и дождь. Да и конкуренция среди спортсменов была серьезная – участие принимали яхтсмены из Липецкой и Воронежской областей. Всего тридцать человек. Наш регион представляли 8 человек. Результат – 5 призовых мест. Серебро в классе «Лазер 4, 7» завоевала Грамматчикова Мария. Так же на вторую ступень пьедестала поднялась Юлия Полякова – она вошла в число лидеров среди младших девочек в классе Оптимист. В этом же классе, но среди старших девочек, бронзовую награду завоевала Ирина Никулина. В классе «луч – мини» 2 и 3 места разделили Митрохин Дмитрий и Абдуллаева Мария.





Анастасия Дорохова

25 июля 2019 года







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