Новости версия для печати Безопасности железнодорожных переездов - особое внимание Над приведением железнодорожных переездов в нормативное состояние РЖД работает десятки лет. А в конце прошлого года в Орловской области, чтобы скоординировать процесс, губернатором региона и руководством Московской железной дороги был разработан «Комплексный план по обеспечению безопасности движения транспорта в местах пересечения автомобильной и железной дорог на 2019 – 21 годы». Ход реализации запланированных мероприятий железнодорожники обсудили с руководством Верховского района.



Сегодня в Верховском районе функционируют семь железнодорожных переездов. Лишь три из них переезда соответствуют нормативным требованиям безопасности. На оставшихся четырех либо нет горизонтальных площадок, либо слишком крутой уклон - из-за этого эксплуатацию данных переездов назвать безопасной нельзя. А исправлять ситуацию - необходимо. Местные власти утверждают, что это не в их силах - из-за отсутствия финансов и ряда других проблем.



Виктор Гладских, глава Верховского района: «Идёт большой уклон, а если производить работы - выравнивать согласно нормативам, то получается, что у соседних домов закрываются почти на половину окна».

Согласно утвержденному комплексному плану, для повышения безопасности движения на железнодорожных переездах Орловско-Курского региона Московской железной дороги разработан целый ряд мер - помимо проведения широкомасштабной профилактической работы и реализации технических мероприятий, предусмотрена совместная работа по закрытию тех переездов, которые не отвечают требованиям безопасности, или находящихся на расстоянии ближе пяти километров друг от друга. Одним из таких является переезд на 93 километре в Верховском районе.



Александр Стрилевский, главный инженер Орловской дистанции пути МЖД: «Необходимо определить целесообразность функционирования трёх из шести переездов, расположенных на расстоянии пяти километров и менее друг от друга. Требуется наметить конкретные решения и сроки выполнения работ по обустройству объездных дорог для закрытия этих переездов».

Руководство района свое бездействие объясняет отсутствием финансирования на эти цели. Учитывая масштабы необходимых работ, требуются серьезные денежные средства. Только на этом переезде, помимо выравнивания сверхнормативного уклона, нужно ещё и обустроить пешеходную часть - сейчас она вовсе отсутствует. А учитывая, что здесь проходит дорога, соединяющая два райцентра - Верховье и Хомутово - о закрытии переезда и вовсе не может идти и речи, утверждает глава района. Вдобавок ко всему за переездом находится больница и другие социально-значимые объекты.



Виктор Гладских, глава Верховского района: «Здесь и так возникают проблемы, потому что часто поезда проходят. Переезд закрыт – «скорая» подошла, вот в чём проблема. Если мы его закроем, то это ещё путь удлинится. А для больного каждая минута дорога».

Между тем железнодорожники не настаивают на закрытии переезда, если он действительно необходим. Разработанный ими план носит рекомендательный характер. Однако позиция Московской железной дороги заключается в том, что небезопасных переездов быть не должно.



Мухарбек Озиев, замначальника Московской железной дороги по территориальному управлению: «Нужно по каждому переезду смотреть - какая в нём необходимость, есть ли возможность его содержать в нормативном состоянии. Если хочет населённый пункт, глава района говорить, что нужен переезд, тогда изыщите возможность содержать второй переезд, который рядом с этим. Так надо подходить. А не просто говорить, что нет возможности».

Железнодорожники уверены, что не решаемых вопросов нет - необходимо четко понимать, что бездействие в вопросах безопасности может иметь серьезные последствия. Со свое стороны специалисты Орловско-Курского региона Московской железной дороги готовы оказать необходимую помощь. Итоги проделанной работы будут рассмотрены руководством железной дороги на встрече с губернатором.









Антон Киселёв

24 июля 2019 года







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