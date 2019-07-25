Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Последние штрихи дворового ремонта. Где «комфортная городская среда» оказалась не совсем комфортной? Мы проехали по дворам.



- К Светлой Жизни - преодолевая препятствия. Наш корреспондент подсчитала ступени моста.



- Внимание на переезд. Как сделать перекрестки дорог безопаснее?



- На 200 миллионов лет назад. Этих динозавров можно даже погладить.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл

24 июля 2019 года







На главную страницу





