Новости версия для печати Ремонт дворов в Орле подходит к завершению 49 объектов уже одобрены приемными комиссиями. Дорожная лаборатория дала положительное заключение по качеству асфальта. Но не везде местные жители, а они - самые строгие контролеры, довольны работами. Есть вопросы и у подрядчиков. Сегодня спикер облсовета Леонид Музалевский и глава администрации Орла Александр Муромский проехали «по маршруту ремонта». С ними была наша съемочная группа.



На сегодняшний день создание достойных условий для проживания жителей - задача номер один не только в нашем регионе, но и во всей стране.



Леонид Музалевский, председатель Орловского облсовета: «Мы проезжаем сегодня проблемные точки, где мы видим, что подрядчиков нужно направить в другой вектор, чтобы было, прежде всего, качество. Самое главное, чтобы мнения жителей учитывались при капитальном ремонте дворовых территорий».

Осмотр хода работ по благоустройству в Заводском районе показал, что не за все работы можно ставить отличную оценку. Жители дома № 390 по улице Комсомольской сообщили, что вопросы у них есть не только к подрядчикам, но и к управляющей компании, а именно отремонтировать порожки, ведущие к подъезду. Представитель УК пообещал в присутствии главы облсовета начать работы уже в понедельник.



Работа управляющих компаний находится на особом контроле не только жителей многоквартирных домов, но и администрации города.



Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Не все работы мы можем финансировать за счет средств бюджета. Четыре основных вида работ - асфальт, бордюр, малые архитектурные формы и освещение. А что касается входных групп, ограждений, цокольных этажей, отмостки - это полномочия управляющей компании. И мы изначально договаривались с управляющими компаниями, чтобы была комплексность, законченность работ. Детские, спортивные площадки, озеленение и благоустройство дворов - это тоже прерогатива управляющих компаний и собственников домов».

Из 63 дворов, которые обозначены в программе этого года, 49 уже сделаны и одобрены комиссией. Один из них - на Машкарина, 18. План выполнили в течение месяца. И судя по увиденному и откликам жителей, работали на совесть. Двор отремонтирован, жители довольны. Однако в ходе беседы выяснилось: есть одно «но» - выполненная работа не оплачена. Леонид Музалевский пообещал решить эту проблему.



В ходе объезда дворовые территории были осмотрены также в Железнодорожном и Северном районах города. Пожелания и просьбы жителей в этом вопросе - с пометкой «главное».









Юлия Опанасюк

24 июля 2019 года







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