Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


среда
24.07.2019
20:18:36
Новости
ВСЕ НОВОСТИ
ВИДЕО

Программа передач
Телеканал "РОССИЯ"
Телеканал "РОССИЯ24"
"Радио России. ОРЁЛ"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Аграрный вопрос
От первого лица
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
Всё в дом
Мобильный репортёр
Кавказский дневник
Провинциалы
Пьедестал
Из архива ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Слово о вечном
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Летопись войны

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив

Орловщина
ВЫБОРЫ 2019
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует
Новости версия для печати

Ремонт дворов в Орле подходит к завершению

49 объектов уже одобрены приемными комиссиями. Дорожная лаборатория дала положительное заключение по качеству асфальта. Но не везде местные жители, а они - самые строгие контролеры, довольны работами. Есть вопросы и у подрядчиков. Сегодня спикер облсовета Леонид Музалевский и глава администрации Орла Александр Муромский проехали «по маршруту ремонта». С ними была наша съемочная группа.

На сегодняшний день создание достойных условий для проживания жителей - задача номер один не только в нашем регионе, но и во всей стране.

Леонид Музалевский, председатель Орловского облсовета: «Мы проезжаем сегодня проблемные точки, где мы видим, что подрядчиков нужно направить в другой вектор, чтобы было, прежде всего, качество. Самое главное, чтобы мнения жителей учитывались при капитальном ремонте дворовых территорий».

Осмотр хода работ по благоустройству в Заводском районе показал, что не за все работы можно ставить отличную оценку. Жители дома № 390 по улице Комсомольской сообщили, что вопросы у них есть не только к подрядчикам, но и к управляющей компании, а именно отремонтировать порожки, ведущие к подъезду. Представитель УК пообещал в присутствии главы облсовета начать работы уже в понедельник.

Работа управляющих компаний находится на особом контроле не только жителей многоквартирных домов, но и администрации города.

Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Не все работы мы можем финансировать за счет средств бюджета. Четыре основных вида работ - асфальт, бордюр, малые архитектурные формы и освещение. А что касается входных групп, ограждений, цокольных этажей, отмостки - это полномочия управляющей компании. И мы изначально договаривались с управляющими компаниями, чтобы была комплексность, законченность работ. Детские, спортивные площадки, озеленение и благоустройство дворов - это тоже прерогатива управляющих компаний и собственников домов».

Из 63 дворов, которые обозначены в программе этого года, 49 уже сделаны и одобрены комиссией. Один из них - на Машкарина, 18. План выполнили в течение месяца. И судя по увиденному и откликам жителей, работали на совесть. Двор отремонтирован, жители довольны. Однако в ходе беседы выяснилось: есть одно «но» - выполненная работа не оплачена. Леонид Музалевский пообещал решить эту проблему.

В ходе объезда дворовые территории были осмотрены также в Железнодорожном и Северном районах города. Пожелания и просьбы жителей в этом вопросе - с пометкой «главное».




Юлия Опанасюк
24 июля 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта