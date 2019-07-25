Новости версия для печати В Мценске задержали наркоперевозчика У мужчины было изъято порядка десяти граммов марихуаны.



Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, при досмотре личного автомобиля у гражданина было обнаружено и изъято наркотическое средство - марихуана общей массой 10,9 граммов. Запрещенное вещество хранилось у подозреваемого между автомобильными креслами в бумажном свертке. В отношении мужчины по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ, возбуждено уголовное дело. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие.





Анастасия Дорохова

25 июля 2019 года







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