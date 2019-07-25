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Орловские спасатели уничтожили мину и осиное гнездо, а также спасли котенка

Половина звонков касалась тушения пожаров. Так, один из выездов был совершен в село Становой Колодезь Орловского района. Там загорелась крыша жилого дома, существовала угроза распространения огня на внутренние помещения. На момент прибытия пожарных из-под кровли шел густой дым. В результате пожара в чердачном помещении обгорела деревянная обрешетка. Пожарными спасены внутренние помещения дома, пострадавших нет. Предположительная причина пожара - аварийный режим работы электропроводки на чердаке.

Еще один звонок спасателем был по поводу заблудившейся женщины в лесу Хотынецкого района. На ее поиски отправились сотрудники ПСЧ-35 и работники лесничества. С помощью звуковых сигналов и сотовой связи ее нашли и вывели из леса. На поиски потребовалось около трех часов.

В 19:41 сотрудники областной поисково-спасательной службы выехали на улицу 1-я Посадская города Орла, где помогли вытащить котенка из-под моторного отсека автомобиля.