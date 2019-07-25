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Половина ДТП в Орловской области происходят из-за плохих дорог

Из 314 ДТП, которые произошли за 6 месяцев, в 153 авариях причиной стала плохая дорога. В результате этих происшествий 14 человек погибло и 172 человека получили ранения. Всего за 6 месяцев 2019 года погибло 42 человека и 395 получили телесные повреждения.

Основными недостатками явились: отсутствие или плохая различимость дорожной разметки (100 ДТП); отсутствие или неправильное применение дорожных знаков (48 ДТП); недостатки зимнего содержания (37 ДТП); отсутствие или неисправность освещения (14 ДТП); отсутствие тротуара (20 ДТП); сужение проезжей части (30 ДТП); дефекты покрытия (12 ДТП); отсутствие пешеходных ограждений (16 ДТП); также фиксировались отсутствие дорожных ограждений (1 ДТП); отсутствие элементов обустройства остановочного пункта общественного пассажирского транспорта (4 ДТП). При этом в 90% случаев меры реагирования по недостаткам в содержании улично-дорожной сети со стороны Госавтоинспекции были приняты еще до момента возникновения ДТП.