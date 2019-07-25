Новости версия для печати

За прошедшие сутки в Орловской области зарегистрировано 16 ДТП

24 июля в Орле в 18:30 водитель, управляя автомобилем «Лада Веста» следовал по прилегающей территории и в районе д. 3а по ул. Рощинской произошел наезд на велосипедиста - девочку 2010 г.р., которая пересекала проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства не спешившись, без сопровождения взрослых. В результате ДТП получила телесные повреждения, доставлена в ДОКБ, назначено амбулаторное лечение.

24 июля в Орле в 19:05 водитель, управляя автомобилем «ЗАЗ Шанс» следовала по ул. Цветаева и в районе д.2 произошел наезд на велосипедиста 2009 г.р., который пересекал проезжую часть ул. Цветаева по линии тротуаров слева направо по ходу движения транспортного средства, не спешившись с велосипеда, находился без сопровождения взрослых. В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения, доставлен в ДОКБ, назначено амбулаторное лечение.

24 июля в 20:20 водитель, управляя автомобилем «Митсубиси Паджеро», в районе 1 км автодороги Болхов – Мценск – Шашкино не учла скорость движения и дорожные условия, не справилась с управлением и допустила съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и пассажир (женщина 1977 г.р.), получили телесные повреждения, пассажир (мальчик 2014 г.р.), от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП.