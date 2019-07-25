Новости версия для печати В Мценском районе прошел этнофестиваль «Радость жизни» Участники фестиваля - люди, отказавшиеся от сквернословия, вредных привычек и мясоедства.



На семь дней на берегу реки Зуша раскинулся палаточный лагерь. Это уже шестой этнофестиваль, который проводят жители экопоселения «Междуречье». В этом году на него собралось почти 300 человек из разных областей нашей страны и даже прилетел гость из Перу. Алексей Потапенко организатор этнофестиваля «Радость жизни»: «Шесть лет назад мы провели первый фестиваль, это было немного такое кустарное дело - мы, жители экопоселения «Междуречье», решили - а почему бы не собрать людей из ближних районов Орловской области, может быть, кто-то приедет и разделит с нами нашу радость, потому что мы здесь радуемся каждый день, по большому счету. Мы собрали, наверное, человек тридцать, причем даже не «раскручивали» ничего, просто дали объявление в соцсетях. Постепенно это росло, росло, и вот уже шестой фестиваль, и сейчас к нам приезжает уже больше трехсот человек, то есть мы выросли в десять раз». Участники фестиваля могли не только отдохнуть на лоне природы и полюбоваться местными красотами, но и почерпнуть для себя много нового. Программа фестиваля обширна: это и спортивные соревнования, и исконно народные танцы, игры и хороводы, творческие конкурсы и мастер-классы по древнерусским промыслам, а также всевозможные семинары и практики. Наталья Солнце, участник этнофестиваля «Радость жизни» (г. Энгельс Саратовская область): «У нас был мастер-класс по латкам-самолаткам - как женщина может скалочками себя откатывать, мужа, ребенка, всякие хвори уводить, формы нужные приобретать благодаря скалочкам, своего рода самомассаж. Это на самом деле ценные знания - древнеславянские. А еще я учусь шить русскую рубаху по древнерусскому крою 17 века».





Татьяна Тимохина

25 июля 2019 года







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