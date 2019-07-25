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В Мценском районе прошел этнофестиваль «Радость жизни»

Участники фестиваля - люди, отказавшиеся от сквернословия, вредных привычек и мясоедства.

На семь дней  на берегу реки Зуша  раскинулся палаточный лагерь. Это уже шестой этнофестиваль, который  проводят  жители экопоселения «Междуречье». В этом году  на него собралось почти 300 человек из разных  областей нашей страны и даже прилетел гость из Перу. 
 
Алексей Потапенко организатор  этнофестиваля «Радость жизни»: «Шесть лет назад мы провели первый фестиваль, это было немного такое кустарное дело - мы, жители экопоселения «Междуречье», решили - а почему бы не собрать людей из ближних районов Орловской области, может быть, кто-то приедет и разделит с нами нашу радость, потому что мы здесь радуемся каждый день, по большому счету. Мы собрали, наверное, человек тридцать, причем даже не «раскручивали» ничего, просто дали объявление в соцсетях. Постепенно это росло, росло, и вот уже шестой фестиваль, и сейчас к нам приезжает уже больше трехсот человек, то есть мы выросли в десять раз».
 
Участники фестиваля могли не только отдохнуть на лоне природы и полюбоваться местными красотами, но и почерпнуть для себя много нового.  Программа фестиваля обширна: это и спортивные соревнования, и исконно народные танцы, игры и хороводы,   творческие конкурсы  и  мастер-классы по древнерусским  промыслам, а также  всевозможные семинары и  практики.   
 
Наталья Солнце,  участник этнофестиваля «Радость жизни» (г. Энгельс  Саратовская область): «У нас был мастер-класс по латкам-самолаткам - как женщина может скалочками себя откатывать, мужа, ребенка, всякие хвори уводить, формы нужные приобретать благодаря скалочкам, своего рода самомассаж. Это на самом деле ценные знания - древнеславянские. А еще я учусь шить русскую рубаху по древнерусскому крою 17 века». 



Татьяна Тимохина
25 июля 2019 года

 


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