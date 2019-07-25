Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- Никто не забыт, ничто не забыто... Сегодня в Глазуновском районе предали земле останки 63-х солдат Красной Армии.

- Качество работ - под контролем. Расскажем - сколько объектов приняли, и есть ли претензии к подрядчикам.

- Особый день следственного комитета: сегодня сотрудники ведомства отмечают профессиональный праздник.

- Красоты «Междуречья». Татьяна Тимохина совершила экскурс в историю народных традиций.

- Уильям Хогарт в Спасском: сегодня в родовом поместье Тургенева открывается выставка работ английского художника.

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Вести-Орёл

25 июля 2019 года







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