Новости версия для печати Орловская таможня предотвратила контрабанду металла Больше 20 тонн шихтовых слитков, готовых к переплавке, контрабандой пытался вывезти в Польшу один из металлургических заводов региона. Через границу их планировалось провести под видом ферросплавов. Несоответствие содержимого документам обнаружили специалисты Орловского таможенного поста.



Вывозящие таким образом пытались сэкономить на вывозной пошлине: она ниже для продукции, указанной в документах. Рыночную стоимость товара эксперты оценили в 1 миллион 700 тысяч рублей. Кроме того черные и цветные металлы, а также отходы и металлолом отнесены к стратегически важным товарам, потому их перемещение через границу Евразийского экономического союза имеет ряд запретов и ограничений. Уголовное дело уже возбуждено. Александр Поваляев, начальник Орловского таможенного поста Курской таможни: «Отделением дознания Курской таможни по факту контрабанды стратегически важных товаров возбуждено уголовное дело. После проведения неотложных следственных действий, уголовное дело передано по подследственности в УМВД России по Орловской области».





Антон Киселёв

25 июля 2019 года







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