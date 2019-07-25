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В праздник - на рабочем месте

Сегодня - день сотрудников органов следствия России. Свой профессиональный праздник следователи встречают на рабочем месте. Наш корреспондент Эва Стасюлевич познакомилась с работой Мценского межрайонного следственного отдела.

Традиционное утреннее совещание начинается с постановки конкретных задач на сегодняшний день, а между тем, зачастую у многих следователей, утро просто продолжение времени суток. Кто-то возвращается со следственных мероприятий, кто-то с процессуальных проверок. Ненормированный рабочий день у следователей - норма. Поэтому случайных людей здесь не бывает.
 
Андрей Пашков, руководитель Мценского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Орловской области: «Я руководствовался, наверное, зовом сердца, потому что еще в институте у меня появился интерес к этой профессии, я начал проходить стажировку в следственном комитете в качестве общественного помощника. И тогда у меня появилось желание связать свою дальнейшую жизнь с профессией следователя».
 
Андрею Пашкову 28 лет. Начинал он следователем в Свердловском районе, а в этом году стал руководителем межрайонного следственного отдела. По штату на Корсаковский, Новосильский и Мценский районы положено всего пять следователей. Сегодня их только трое, остальные в других регионах страны в долгосрочных командировках, которые зачастую тоже неотъемлемая часть работы. Андрей, например, так работал в Крыму.
 
Андрей Пашков, руководитель Мценского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Орловской области: «До проведения референдума там такого органа не существовало. И нам пришлось непосредственно объяснять сотрудникам прокуратуры, полиции, что такое следственный комитет, чем он занимается. Я там пробыл чуть менее полугода, получил бесценный опыт, который в дальнейшем помог мне вырасти как в личном, так и профессиональном плане».
 
В ведении следственного комитета всегда самые сложные преступления - убийства, преступления, совершенные должностными лицами, махинации с налогами, невыплата заработной платы. На каждого следователя в этом отделе приходится до 8 дел в производстве в месяц, более 20 процессуальных проверок, работа с вещдоками и многое другое.
 
Следователь по особо важным делам Дмитрий Быков рассказал нам об убийстве пенсионерки в селе Подбелевец. Это резонансное преступление совершил психически больной человек, но, тем не менее, тщательно к нему подготовился и продумал все заранее. Психологический портрет преступника составил Дмитрий Быков и долго работал с подозреваемым, добиваясь признательных показаний. 
 
Дмитрий Быков, следователь по особо важным делам Мценского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Орловской области: «Нужно сначала пообщаться, узнать его слабые и сильные стороны, понять его интересы. И при общении с преступником необходимо переключаться с темы на тему, говорить о его интересах, не всегда нужно говорить о том, что произошло - возможно, это только моя методика».
 
За минувшие полгода следователями Мценского межрайонного отдела раскрыто 59 уголовных преступлений разной направленности - от дела по уклонению от уплаты налогов, по которому уже возмещен ущерб в 10 миллионов рублей, до еще одного резонансного убийства, где в ходе конфликта местный житель убил мужчину с особой жестокостью. Это дело было раскрыто в течение месяца, на днях над преступником состоится суд. 
 
В Орловской области на страже и защите государственных интересов стоят 11 межрайонных отделов, сегодня свой профессиональный праздник будут отмечать 113 сотрудников, которые встретят его, как и многие другие праздники, на рабочем месте.





Эва Стасюлевич
25 июля 2019 года

 


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