Новости версия для печати Орловский СК возбудил уголовное дело из-за массовой гибели пчёл Дело возбуждено с формулировкой «нарушения правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений».



По данным следствия, в Корсаковском районе в июне этого года на одной из пасек погибли более 300 пчелосемей. Всего в стране в числе пострадавших - более 20 регионов. Ульи опустели практически во всей Центральной России. СМИ сообщают, что в этом году - это первое уголовное дело по факту массовой гибели пчел в российских субъектах. Подробности происшествия в Корсаковском районе нам рассказали в региональном Следственном комитете. Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области: «По версии следствия, пчелы погибли в результате нарушения ООО «Отрадаагроинвест» правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений, при обработке посевов пшеницы, так как работниками предприятия не были приняты своевременные и достаточные меры по предупреждению причинения вреда окружающей среде, имуществу граждан». В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.





Надежда Невматулина

25 июля 2019 года







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