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Коротко о главном

- Массовая гибель пчел в Корсаковском районе обернулась уголовным делом. Первые комментарии правоохранителей - в нашем эфире.





- На передовой борьбы с преступностью. О профессии следователя - наш сюжет в День сотрудника органов следствия России.





- «Железная» контрабанда. В Орле задержали больше 20 тонн груза без соответствующих документов.