Новости версия для печати Сегодня в Глазуновском районе перезахоронили бойцов Красной Армии Спустя десятилетия поисковики продолжают находить останки героев в лесах и на полях, где проходили бои Великой Отечественной. К сожалению, не все имена удается восстановить. С помощью поисковиков на Орловской земле наши защитники обретают покой.



Вахта Памяти в Орловской области каждый год помогает обрести покой бойцам Красной Армии. В такой важный для Глазуновского района день, а 25 июля - дата освобождения от фашистских захватчиков, безымянные бойцы были перезахоронены в деревне Александровка. Всего - 63 солдата. Их медальоны и документы сохранились плохо. Поисковики отправляли их на восстановление в Москву - безуспешно. Определили только дивизию.



Военно-исторический клуб «Орловский рубеж» на этой земле работает уже второй год.



Александр Коссов, председатель молодёжной общественной организации «Военно-исторический клуб «Орловский рубеж»: «За это время подняли больше сотни солдат. Причем все одиночные, в окопах, в траншеях, погибшие в первые же дни немецкого наступления в ходе операции «Цитадель». В этом году Вахта Памяти прошла на территории Глазуновского района - поднимали погибших бойцов 148 стрелковой дивизии. Они ценою своих жизней предотвратили прорыв немцев к Малоархангельску».

Работа поисковиков не закончена. В августе - второй этап Вахты памяти. На этот раз территория поиска расширится на три района - Глазуновский, Троснянский и Малоархангельский. Несомненно, весомую роль играют архивные документы и карты, но большая работа проводится и с местными жителями. Их рассказы и семейные истории нередко становятся поводом для работы для поисковиков.









Всеволод Трифонов

25 июля 2019 года







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