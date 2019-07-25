Орловский СК возбудил второе уголовное дело по факту массовой гибели пчёл

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|Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
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Орловский СК возбудил второе уголовное дело по факту массовой гибели пчёлПо данным следствия, в июне 2019 года в Малоархангельском районе погибли 286 пчелосемей.
Об этом «Вести. Орел» уже рассказывали в одном из выпусков. После звонка в редакцию с просьбой о помощи наша съемочная группа выехала на место. Уже тогда жители говорили, что виной всем - сельхозпредприятие, которое применило на полях химикаты. Теперь уже следователи выяснили, что действительно цветущую горчицу обработали специальным веществом, при этом не предупредили владельцев пасек. В результате почти 300 пчелосемей погибли.
Напомним, это второе уголовное дело, возбужденное следственными органами СК России по Орловской области по факту массовой гибели пчел. Первое - с формулировкой «нарушения правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений» расследуется в Корсаковском районе. Там на одной из пасек тоже погибли более 300 пчелосемей.
Всего в стране в числе пострадавших - более 20 регионов. Ульи опустели практически во всей Центральной России. Подробности происшествия в Корсаковском районе нам рассказали в региональном Следственном комитете.
Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области: «По версии следствия, пчелы погибли в результате нарушения ООО «Отрадаагроинвест» правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений, при обработке посевов пшеницы, так как работниками предприятия не были приняты своевременные и достаточные меры по предупреждению причинения вреда окружающей среде, имуществу граждан».
В настоящее время по данным уголовным делам проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. За ходом расследования установлен личный контроль руководителя следственного управления.