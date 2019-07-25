Новости версия для печати Орловский СК возбудил второе уголовное дело по факту массовой гибели пчёл По данным следствия, в июне 2019 года в Малоархангельском районе погибли 286 пчелосемей.



Об этом «Вести. Орел» уже рассказывали в одном из выпусков. После звонка в редакцию с просьбой о помощи наша съемочная группа выехала на место. Уже тогда жители говорили, что виной всем - сельхозпредприятие, которое применило на полях химикаты. Теперь уже следователи выяснили, что действительно цветущую горчицу обработали специальным веществом, при этом не предупредили владельцев пасек. В результате почти 300 пчелосемей погибли.



Напомним, это второе уголовное дело, возбужденное следственными органами СК России по Орловской области по факту массовой гибели пчел. Первое - с формулировкой «нарушения правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений» расследуется в Корсаковском районе. Там на одной из пасек тоже погибли более 300 пчелосемей.



Всего в стране в числе пострадавших - более 20 регионов. Ульи опустели практически во всей Центральной России. Подробности происшествия в Корсаковском районе нам рассказали в региональном Следственном комитете.



Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области: «По версии следствия, пчелы погибли в результате нарушения ООО «Отрадаагроинвест» правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений, при обработке посевов пшеницы, так как работниками предприятия не были приняты своевременные и достаточные меры по предупреждению причинения вреда окружающей среде, имуществу граждан».

В настоящее время по данным уголовным делам проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. За ходом расследования установлен личный контроль руководителя следственного управления.





Надежда Невматулина

25 июля 2019 года







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