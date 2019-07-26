Новости версия для печати Орловцам рассказали, зачем нужно мыть вощи, фрукты и руки Подсказка: чтобы не заболеть энтеровирусными инфекциями.



За 6 месяцев 2019 года зарегистрировано 6 случаев энтеровирусных инфекций (ЭВИ), что на 4 случая больше, чем за аналогичный период 2018 года (2 случая). Большинство заболевших – дети в возрасте 3-6 лет, посещающие детские дошкольные учреждения.



В целях профилактики возникновения заболеваний энтеровирусными инфекциями Управление Роспотребнадзора по Орловской области рекомендует:



- соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть руки с мылом перед едой, приготовлением пищи, после посещения туалета, после возвращения с прогулок;



- использовать для питья воду гарантированного качества;



- соблюдать температурные условия хранения пищи, употреблять в пищу продукты с известными сроками хранения;



- тщательно мыть фрукты, ягоды, овощи водой гарантированного качества;



- не использовать для купания водоемы с загрязненной водой; не использовать воду из водоемов для мытья фруктов, посуды; не заглатывать воду при купании.





Анастасия Дорохова

26 июля 2019 года







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