Новости версия для печати Центр Орла перекроют из-за велогонок Также ограничат стоянку и изменят маршрут троллейбусов.



Закрытие движения:



- 26 июля с 10:00 до 14:00 на ул. Раздольной (от ул. Михалицына до ул. Бурова);



- 27 июля с 15:00 до 21:00 по ул. Максима Горького (от ул. Пролетарская гора до ул. Пионерской);



- 27 июля с 17:00 до 21:00 по ул. Салтыкова-Щедрина (от ул. Полесской до ул. Гуртьева), по ул. Пионерской (от ул. Максима Горького до ул. Октябрьской), по ул. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора), по ул. Пролетарская гора, по ул. Максима Горького (от ул. Полесской до пл. Ленина), по ул. Максима Горького (от ул. Пионервской до ул. Гуртьева);



Запрет стоянки:



- 27 июля с 00:00 до 21:00 на ул. Максима Горького (от пл. Ленина до ул. Пионерской), по ул. Пионерской (от ул. Максима Горького до ул. Салтыкова-Щедрина), по ул. Салтыкова-Щедрина (от ул. Пионерской до ул. Полесской), по ул. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора), по ул. Пролетарская гора, на площадке от гостиницы «Салют» до пл. Ленина.



Кроме того, 27 июля с 17:00 до 21:00 движение троллейбуса №5 «Железнодорожный вокзал — Технический университет» будет осуществляться по маршруту: железнодорожный вокзал, ул. Герцена, ул. 60-летия Октября, больница им. Н.А. Семашко, ул. Октябрьская, ул. 1-я Посадская, железнодорожный вокзал; троллейбус №6 «Автовокзал — ул. Максима Горького» будет двигаться по маршруту: автовокзал, ул. 1-я Посадская, ул. Октябрьская, больница им. Н.А. Семашко, ул. Октябрьская, ул. 1-я Посадская, автовокзал.





Анастасия Дорохова

26 июля 2019 года







На главную страницу





