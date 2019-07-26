Новости версия для печати В НКМЦ им. Круглой создают реестр маленьких пациентов с диагнозом ДЦП Это делается, чтобы избежать бюрократии и обеспечить максимально эффективное лечение.



Так же, по словам медиков, данные помогут оценить как много в регионе детей с этой болезнью и понять, в какую сторону меняется статистика.



В клинике работает отделение реабилитации, оснащенное необходимым оборудованием для оказания помощи детям с ДЦП – имеются вертикализаторы, мягкие модули и различные тренажёры. И если раньше родителям приходилось уезжать на реабилитацию в другие регионы, то теперь они могут получить нужное лечение в Орле.





Мария Семак

26 июля 2019 года







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