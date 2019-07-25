Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


четверг
25.07.2019
19:05:51
Новости
ВСЕ НОВОСТИ
ВИДЕО

Программа передач
Телеканал "РОССИЯ"
Телеканал "РОССИЯ24"
"Радио России. ОРЁЛ"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Аграрный вопрос
От первого лица
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
Всё в дом
Мобильный репортёр
Кавказский дневник
Провинциалы
Пьедестал
Из архива ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Слово о вечном
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Летопись войны

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив

Орловщина
ВЫБОРЫ 2019
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует
Новости версия для печати

Уже два года в НКМЦ им. Круглой работает отделение медицинской реабилитации

Большая мультидисциплинарная бригада врачей оказывает детям бесплатно помощь, средства на которую нередко собирают, как говорится, всем миром. И ее спектр постоянно расширяется. Елена Литинская познакомилась с врачами и пациентами отделения.

Чтобы добиться результата, хорошо потрудиться нужно и маленьким пациентам, и целой бригаде врачей. Поставленной в начале лечения цели добиваются сообща - ребенок, специалисты и родители.

Екатерина Омельченко, зав. отделением медицинской реабилитации НКМЦ им. Круглой: «Мы берем детей от 0 до 18 лет, но чаще всего с 3 месяцев, потому что детки впервые попадают к неврологу и уже видна задержка в развитии с трех месяцев». 

Количество методик, которые применяют врачи, постоянно увеличивается. Кабинет ЛФК это еще и механотерапия, и кинезиотейпирование, и даже артезирование из термопластика.

Ирина Калиничева, врач ЛФК, физический терапевт отделения медицинской реабилитации НКМЦ им. Круглой: «Артезы из термопластика нам нужны для того, чтобы избежать контрактур, либо если есть какие-то деформации, например приведение большого пальца руки, и нам необходимо его вывести в сторону, и для этого нужен соответствующий артез. Дети с таким артезом могут играть, брать ложку и вообще активно пользоваться рукой».

Логопед, кроме базовой программы, освоила еще и методы альтернативной дополнительной коммуникации - учит малышей выражать свои чувства и желания без слов. Недавно стали работать с дисфагией – нарушением глотания у детей.

Дарья Алексеенко, логопед отделения медицинской реабилитации НКМЦ им. Круглой: «Мы затрагиваем и проблему консистенции питания, и положения при питании, и механики глотания. Это направление очень важное, очень нужное, поскольку оно влияет на дальнейшую жизнь и правильное развитие ребенка». 

Методики здесь применяются, в том числе, и высокотехнологичные, для которых используются самые лучшие аппараты и расходные материалы.

Так, в отделении УЗИ выполняется ботулинотерапия под контролем аппарата и доктора. Как оказалось, ботулинотерапия это не только косметическая процедура - она очень помогает больным детям с ДЦП, расслабляет спастику и улучшает качество жизни.

Все эти результаты были бы невозможны без меценатов. Скоро от одного из них придет очередной транш, и врачи уже планируют, что лучше купить, чтобы помочь детям с ограниченными возможностями.




Елена Литинская
25 июля 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта