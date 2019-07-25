Новости версия для печати Уже два года в НКМЦ им. Круглой работает отделение медицинской реабилитации Большая мультидисциплинарная бригада врачей оказывает детям бесплатно помощь, средства на которую нередко собирают, как говорится, всем миром. И ее спектр постоянно расширяется. Елена Литинская познакомилась с врачами и пациентами отделения.



Чтобы добиться результата, хорошо потрудиться нужно и маленьким пациентам, и целой бригаде врачей. Поставленной в начале лечения цели добиваются сообща - ребенок, специалисты и родители.



Екатерина Омельченко, зав. отделением медицинской реабилитации НКМЦ им. Круглой: «Мы берем детей от 0 до 18 лет, но чаще всего с 3 месяцев, потому что детки впервые попадают к неврологу и уже видна задержка в развитии с трех месяцев».

Количество методик, которые применяют врачи, постоянно увеличивается. Кабинет ЛФК это еще и механотерапия, и кинезиотейпирование, и даже артезирование из термопластика.



Ирина Калиничева, врач ЛФК, физический терапевт отделения медицинской реабилитации НКМЦ им. Круглой: «Артезы из термопластика нам нужны для того, чтобы избежать контрактур, либо если есть какие-то деформации, например приведение большого пальца руки, и нам необходимо его вывести в сторону, и для этого нужен соответствующий артез. Дети с таким артезом могут играть, брать ложку и вообще активно пользоваться рукой».

Логопед, кроме базовой программы, освоила еще и методы альтернативной дополнительной коммуникации - учит малышей выражать свои чувства и желания без слов. Недавно стали работать с дисфагией – нарушением глотания у детей.



Дарья Алексеенко, логопед отделения медицинской реабилитации НКМЦ им. Круглой: «Мы затрагиваем и проблему консистенции питания, и положения при питании, и механики глотания. Это направление очень важное, очень нужное, поскольку оно влияет на дальнейшую жизнь и правильное развитие ребенка».

Методики здесь применяются, в том числе, и высокотехнологичные, для которых используются самые лучшие аппараты и расходные материалы.



Так, в отделении УЗИ выполняется ботулинотерапия под контролем аппарата и доктора. Как оказалось, ботулинотерапия это не только косметическая процедура - она очень помогает больным детям с ДЦП, расслабляет спастику и улучшает качество жизни.



Все эти результаты были бы невозможны без меценатов. Скоро от одного из них придет очередной транш, и врачи уже планируют, что лучше купить, чтобы помочь детям с ограниченными возможностями.









Елена Литинская

25 июля 2019 года







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