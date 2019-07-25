Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Безымянные, но не забытые. Сегодня 63 бойца вернулись из боя. Мы почтили их память.



- Как жить в гармонии с природой и с собой? Наш корреспондент проверила «рецепт счастья» на себе.



- Ложка дёгтя. В регионе возбуждено уже второе дело по факту гибели пчел.



- Маленький шаг к прогрессу. Детские врачи стараются совершить чудо.



- В Спасском-Лутовиново выставлены уникальные гравюры.



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Вести-Орёл

25 июля 2019 года







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